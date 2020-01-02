Исследование Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и Google Health показало, что искусственный интеллект способен точнее диагностировать рак груди, чем шесть врачей-радиологов.

Об этом сообщает журнал Nature.

В рамках исследования искусственный интеллект проанализировал почти 29 тысяч рентгеновских снимков женщин, которые наблюдались у онкологов на протяжении 10 последних лет.

Программа на 1,2% меньше выдает ложноположительных диагнозов (когда кажется, что рак развивается, хотя это не так) по сравнению с одним врачом-радиологом. Кроме этого, алгоритм на 2,7% меньше выдавал ложноотрицательных результатов – это случаи, когда рак уже развивается, но его не заметили.

“Эксперимент превысил все мои ожидания. Он будет иметь значительное влияние на качество анализа, а также освободит радиологов для более важных вещей”, – заявила одна из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Ара Дарзи.

Исследователи отметили, что искусственный интеллект, несмотря на высокую точность диагностики, не сможет заменить работу врачей. ИИ будет использовать на этапе анализа рентгеновских снимков.