Когда – 3 декабря (четверг)

Где – Киевский национальный театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53/3)

Время – 18:00 (встреча оргкомитета фестиваля с представителями медиа + Церемония награждения победителей)

Организаторы – Национальный союз театральных деятелей Украины

Аккредитация обязательна: 096-629-25-18 или [email protected]

Обязательное условие: наличие медицинской маски.

Из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, III Всеукраинский театральный фестиваль-премия “ГРА” в 2020 году проходил в измененном формате. Учитывая обстоятельства, организационной комитет принял решение отказаться от итоговой фестивальной недели с участием международного жюри. Но есть и позитив: будет больше победителей. В этом году лауреатами ежегодной национальной театральной премии станут все представления, которые войдут в шортлист (12 спектаклей).

Напоминаем, основателем и организатором фестиваля-Премии “ГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) является НСТДУ. “ГРА” проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляют премьеры, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах принимают профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы.

Лауреаты фестиваля-премии будут определяться в шести общих номинациях:

за лучший драматический спектакль;

за лучший спектакль для детей;

за лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;

за лучший хореографический/балетный/пластический спектакль;

за лучший камерный спектакль (до 150 зрителей);

за лучший поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении театральных/художественных жанров).

Лучших игроков в игре за театральный Оскар наградят знаком отличия-премии и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.

К Церемонии награждения можно приобщиться онлайн. Все желающие могут стать свидетелями главного театрального события года 3 декабря в 19:00 на странице ГРИ в facebook или Ютуб-канале НСТДУ.