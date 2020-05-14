Функция покупки товаров уже доступна на украинском сайте компании.
Уточняется, что мебель можно заказывать с опцией доставки на дом, либо же после заказа забирать в магазинах Auchan Rive Gauche и Metro, где расположены точки выдачи.
В данный момент в ассортименте украинского магазина IKEA имеются в доступе 3 600 товаров.
“Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина” – сказал руководитель IKEA в Украине.
- Напомним, что летом 2019 года IKEA начинала набор персонала для своего первого магазина в Украине.
- IKEA объявила о намерениях выйти на украинский рынок в конце 2017 года, а весной 2018-го определила формат магазина, который, по мнению компании, лучше всего подходит для Украины – магазин нового городского формата (city store).