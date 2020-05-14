Шведская компания IKEA, предлагающая мебель и домашние товары, открыла онлайн-продажи в Украине.

Функция покупки товаров уже доступна на украинском сайте компании.

Уточняется, что мебель можно заказывать с опцией доставки на дом, либо же после заказа забирать в магазинах Auchan Rive Gauche и Metro, где расположены точки выдачи.

В данный момент в ассортименте украинского магазина IKEA имеются в доступе 3 600 товаров.

“Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина” – сказал руководитель IKEA в Украине.