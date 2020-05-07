Торговая сеть IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом в Facebook написал координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украина Игорь Иус.

Планировалось, что магазин откроют в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в центре Киеве.

Договор об аренде помещения на территории ТРЦ уже подписан.

При этом, IKEA запустит продажу товаров в Украине через интернет-магазин. Товары уже выставляют на сайте, указывая цены. Но возможности приобрести пока нет.

Также Иус отметил, что на сегодняшний день товар IKEA можно привезти в Украину только легально, то есть грузовой машиной через границу, оформляя все пошлины.