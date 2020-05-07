Об этом в Facebook написал координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украина Игорь Иус.
Планировалось, что магазин откроют в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в центре Киеве.
Договор об аренде помещения на территории ТРЦ уже подписан.
При этом, IKEA запустит продажу товаров в Украине через интернет-магазин. Товары уже выставляют на сайте, указывая цены. Но возможности приобрести пока нет.
Также Иус отметил, что на сегодняшний день товар IKEA можно привезти в Украину только легально, то есть грузовой машиной через границу, оформляя все пошлины.
- Напомним, что летом 2019 года IKEA начинала набор персонала для своего первого магазина в Украине.
- IKEA объявила о намерениях выйти на украинский рынок в конце 2017 года, а весной 2018-го определила формат магазина, который, по мнению компании, лучше всего подходит для Украины – магазин нового городского формата (city store).