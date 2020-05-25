Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.
IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине.
“Мы приятно удивлены интересом нашими товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ.”, – говорится в сообщении.
При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.
“Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупки от IKEA удобными и доступными для многих людей в Украине”, – резюмировали в компании.
- Напомним, что летом 2019 года IKEA начинала набор персонала для своего первого магазина в Украине.
- IKEA объявила о намерениях выйти на украинский рынок в конце 2017 года, а весной 2018-го определила формат магазина, который, по мнению компании, лучше всего подходит для Украины – магазин нового городского формата (city store).