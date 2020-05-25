Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.

IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине.

“Мы приятно удивлены интересом нашими товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ.”, – говорится в сообщении.

При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

“Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупки от IKEA удобными и доступными для многих людей в Украине”, – резюмировали в компании.