Об этом сообщается на сайте компании.

“Решение попрощаться с каталогом IKEA идет рука об руку с продолжающейся трансформацией компании, направленной на то, чтобы она стала более цифровой и доступной. В прошлом году розничные онлайн-продажи IKEA во всем мире выросли на 45%, а сайт IKEA.com зафиксировал более четырех миллиардов посещений. IKEA также запустила новые приложения для лучшего взаимодействия клиентов с компанией”, – заявил СЕО компании Конрад Грюсс.

Он отметил, что перевернуть страницу истории, связанную с легендарным каталогом, — это естественный процесс на фоне изменения привычек покупателей.

Последний каталог IKEA выпустит в 2021 году, а позже сделает трибьют в виде книги с идеями интерьеров.

Каталог IKEA ежегодно издавался с 1951 года. С 2000 года, помимо бумажной, выходила и его онлайн-версия. В 2016 году каталог был отпечатан рекордным тиражом в 200 миллионов экземпляров на 32 языках в 50 странах.