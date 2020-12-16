Об этом сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

“Самое ожидаемое открытие офлайн-магазина IKEA запланировано в Blockbuster Mall уже к началу 2021”, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в киевском ТРЦ Lavina Mall начал работу третий пункт выдачи онлайн-заказов IKEA. Ранее пункты выдачи открыли в ТЦ “Ашан” на улице Здолбуновской и ТЦ “Метро” на Кольцевой дороге.

Сейчас в Украине приобрести товары IKEA можно на сайте www.ikea.ua и забрать бесплатно с пункта выдачи заказов или заказать доставку на дом.

IKEA – один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Компания в мае запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу остановила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом.