Компания IKEA согласилась выплатить 46 миллионов долларов родителям 2-летнего мальчика, который умер от травм, полученных в результате падения на него комода.

Об этом пишет международное информагентство АР.

Юзеф Дудек из Буэна-Парка (штат Калифорния) скончался в 2017 году, после чего его родители подали в Филадельфийский суд на шведскую компанию по производству товаров для дома.

В иске они обвинили IKEA в том, что компания знала, что ее комоды Malm представляют опасность и могут перевернуться. Кроме того, родители заявляли, что комод ранил или убил нескольких детей, а не только их сына.

В заявлении IKEA говорится, что компания выражает глубочайшие соболезнования и работает над решением “этой очень важной проблемы безопасности дома”, в том числе путем обучения потребителей и проведения семинаров по безопасности, а также над созданием более безопасных продуктов.

“Хотя ни одно урегулирование не может изменить трагические события, которые привели нас сюда, мы благодарны за то, что это судебное разбирательство достигло разрешения”, – подчеркнули в IKEA.