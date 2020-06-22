Об этом сообщается на странице онлайн-магазина IKEA
В IKEA говорят, что в украинском интернет-магазине невероятно высокий спрос. Ритейлер до сих пор временно ограничивает свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что сможет справиться со всеми заказами.
“Мы знаем, что вы давно ждали запуска IKEA в Украине. Интерес к нашим продуктам значительно превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Пока мы не можем в полном объеме удовлетворить этот невероятно высокий спрос. Именно поэтому мы решили временно ограничить наши услуги, чтобы быть уверенными в том, что мы можем позаботиться о всех заказах. Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность. Обязательно сообщим вам о любых новостях”, — говорится в сообщении.
- IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине.