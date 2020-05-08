Об этом сообщается на сайте ikea.

Украинскую версию сайта шведского мебельного производителя IKEA начали наполнять товарами. Карточки товаров заполнены, цена указана в гривнах.

Купить товары пока нельзя, однако в шапке сайта висит баннер, на котором сообщается, что это возможность появится у украинцев совсем скоро.

“Добро пожаловать на бета-версии официального сайта IKEA Украины! Заходи, чтобы ознакомиться с более чем 3600 товаров для дома, которые призваны помочь воплотить нашу миссию – создать лучшую жизнь для многих людей в Украине. Функция покупки будет активирована вскоре, когда мы запустим полноценную версию сайта. Надеемся, что вы здоровы и в безопасности, и с нетерпением ждем, чтобы открыть наши цифровые двери быстрее”, – говорится в сообщении.

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявил, что IKEA планирует как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров с привлекательными дизайном и ценами доступным для как можно большего количества украинцев.

В то же время Мелле внимание, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная в четверг некоторыми украинскими СМИ, недостоверна.

“Эта информация была распространена через частные каналы в социальных сетях, она никоим образом не отражает официальную позицию компании”, – отмечается в сообщении, которое в Facebook распространил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.