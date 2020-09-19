В Вашингтоне на 88 году жизни умерла старейшая из членов нынешнего состава судей Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Гинзбург умерла вечером 18 сентября в окружении своей семьи в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные метастатическим раком поджелудочной железы.

Судья Гинзбург была назначена в Верховный суд президентом Клинтоном в 1993 году. Она была второй женщиной, назначенной судьей и проработавшей более 27 лет.

“Наша нация потеряла юриста исторического значения. Мы в Верховном суде потеряли любимого коллегу. Сегодня мы скорбим, но с уверенностью, что будущие поколения будут помнить Рут Бейдер Гинзбург такой, какой мы ее знали”, – отметил главный судья Джон Дж. Робертс-младший.

Чем известна Рут Бейдер Гинзбург

Рут Бейдер Гинзбург родилась в семье еврейских иммигрантов в Бруклине в 1933 году в разгар Великой депрессии. Ее мать, Селия Бейдер, умерла от рака за день до того, как Гинзбург окончила школу.

Она училась в Корнельском университете, где и познакомилась с будущим мужем Мартином Гинзбургом. Пара поженилась в 1954 году, а в следующем году у них родилась дочь Джейн.

Пока Гинзбург была беременна, она была понижена в должности на службе социального обеспечения, поскольку дискриминация беременных женщин все еще была законной в США в 1950-х годах. Этот опыт заставил ее скрыть вторую беременность, прежде чем она родила сына Джеймса в 1965 году.

В 1956 году Гинзбург стала одной из девяти женщин, принятых на юридический факультет Гарвардского университета, но позже она перевелась на юридический факультет Колумбийского университета. После окончания учебы Гинзбург не получила ни одного предложения о работе.

“Ни одна юридическая фирма во всем Нью-Йорке не взяла бы меня на работу. На это есть три причины: я еврейка, женщина и мать”, – говорила она тогда.

В 1972 году Гинзбург стала соучредителем проекта по правам женщин при Американском союзе гражданских свобод (ACLU). В том же году она стала первой штатной женщиной-профессором Колумбийской школы права.

Вскоре Гинзбург также стала главным юрисконсультом ACLU, где занималась серией дел о гендерной дискриминации. Шесть из них привели ее в Верховный суд, пять из которых она выиграла.

В 1993 году президент Билл Клинтон назначил ее членом Верховного суда. Гинзбург была второй женщиной, когда-либо утвержденной на эту должность, после Сандры Дэй О’Коннор, которая была назначена президентом Рональдом Рейганом в 1981 году.

Одним из наиболее значительных и ранних дел Гинзбург было дело “Соединенные Штаты против Вирджинии”, которое отменило политику приема только мужчин в Военный институт Вирджинии.

За свою карьеру Гинзбург стала ключевой фигурой в США. У нее было много поклонников как среди демократов, так и среди республиканцев.

По данным CNN, ее смерть – менее чем за семь недель до дня выборов – вызывает политическую борьбу за будущее суда.

Отмечается, что перед смертью Гинзбург сказала внучке, что хочет, чтобы ее замена была назначена уже следующим президентом, а не Дональдом Трампом.

“Мое наиболее горячее желание состоит в том, чтобы меня не заменили до тех пор, пока не будет назначен новый президент”, – сказала она.