Слухи, предубеждения, теории заговоров, фейковые новости о методах лечения COVID-19 привели к смертям, которых можно было бы избежать. Группа исследователей из Австралии, Японии и Таиланда такое распространение ложной информации о коронавирусе назвала "инфодемией".

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале тропической медицины и гигиены.

Группа исследователей из Австралии, Японии и Таиланда изучила распространение неправдивой информации в 87 странах на 25 языках в период с декабря 2019 по апрель 2020 года.

Результаты выявили 2311 единиц ложной информации.

Слухи, предрассудки и теории заговора в значительной степени снижают доверие общества к правительствам и международным агентствам здравоохранения. Слухи могут маскироваться под достоверную информацию относительно профилактики инфекций и борьбе с ними, а это ведет к потенциально серьезным последствиям, если люди больше склонны верить им, а не официальным источникам.

Например, популярный миф о том, что потребление высококонцентрированного спирта может дезинфицировать организм и убить вирус. В результате такой “профилактики” около 800 человек умерли, в то время как 5876 попали в больницы, а у 60 из них развилась полная слепота.

В Катаре двое здоровых мужчин из Южной Азии пили дезинфицирующее средство для поверхностей или дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

В Индии в соцсетях распространялись слухи, согласно которым некоторые пили коровью мочу и ели навоз. В Саудовской Аравии распространялись слухи о том, что от болезни помогает моча верблюда с лаймом.

Кроме того, в Индии 12 человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы после употребления спиртного, приготовленного из токсичных семян дурмана. Это считалось лекарством от коронавируса. Пострадавшие, как сообщается, посмотрели видео в социальных сетях, в котором говорилось, что семена дурмана дают иммунитет против COVID-19.

В церкви в Южной Корее распыляли на прихожан соленую воду. В результате более 100 человек заболели из-за разбрызгивания загрязненной воды.

А еще в отчете говорится о 26 случаях насилия в отношении людей из-за предубеждений.

В качестве примера описан случай в Новых Санжарах, что в Полтавской области, когда местные жители забросали камнями автобус с пассажирами, которые прилетели на карантин из китайского Уханя.

Еще один пример – мужчина в Индии покончил с собой из-за неправильного представления о том, что у него коронавирусная инфекция. Семья погибшего рассказала, что у мужчины было чувство вины и стыда за то, что заразился COVID-19.