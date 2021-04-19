У п'ятницю індекс S&P 500 закрився на рекордно високому рівні, збільшивши статок більшості найбагатших людей світу. Так відбувається вже четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє Forbes.

Найбільше заробили Бернар Арно з LVMH і співзасновник Tesla Ілон Маск, які займали друге і третє місце в списку найбагатших людей у світі відповідно. Їхні статки на цьому тижні виросли приблизно на 13 мільярдів доларів.

У вівторок Маск зробив стрибок на 12,3 мільярда доларів за один день і перемістився на друге місце, хоча Арно знову обігнав його в п’ятницю і повернув собі друге місце в світі з капіталом в 181,6 мільярда доларів. У Маска – 179,7 мільярда доларів.

Найбагатша людина в світі Джефф Безос закінчив тиждень зі станом 197,8 мільярда доларів, що на 1,4 мільярда доларів більше, ніж минулого тижня. Акції Amazon поступово наближаються до рекордного рівня, досягнутого у вересні минулого року, коли Безос став першою людиною в історії зі статком у 200 мільярдів доларів.

Акції LVMH піднялися на 7,8% до історичного максимуму. Завдяки високим очікуванням від продажів і безлічі придбань і нових партнерських відносин, як придбання ювелірної компанії Tiffany & Co. за 15,8 млрд доларів, власний капітал Арно з березня 2020 року зріс більш ніж на 100 млрд доларів.

Співзасновник Google Ларрі Пейдж близький до того, щоб стати восьмим мільярдером в світі – тобто людиною зі станом не менше 100 мільярдів доларів. Власний капітал Пейджа зараз становить 99,1 мільярда доларів, що на 500 мільйонів доларів більше, ніж минулого тижня. У його партнера по Google Сергія Бріна – 96 мільярдів доларів.