Об этом сообщает издание PEOPLE.

Так, после рождения ребенка предприниматель написал в своем Twitter, что малыша назовут “X Æ A-12 Musk”.

Сперва все решили, что Илон Маск просто шутит. Но вскоре последовало подтверждение от певицы Граймс. Как следует из ее Twitter-поста, у каждой буквы имени-аббревиатуры есть свое значение.

Так, имя мальчика расшифровывается следующим образом:

Х — “неизвестная переменная”;

Æ — эльфийское написание слова “любовь” и/или “искусственный интеллект”;

А-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (находится на вооружении ЦРУ).

“Предшественник нашего любимого самолета, на котором нет оружия, нет защиты, только скорость. Великолепный в бою, но не жестокий”, – написала Граймс.

Певица также добавила, что “А” соответствует и названию “Archangel” — ее любимой песне. Есть в имени и отсылка к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

Маск уточнил название предшественника самолета-разведчика A-12 (SR-71, а не SR-17), но в остальном подтвердил интерпретацию Граймс.

Певица выразила надежду, что сыну понравится это имя. Граймс полагает, что так могли бы звать главного героя какой-нибудь истории.

Стоит отметить, что в день рождения ребенка Маск сообщил, что это мальчик. Хотя Граймс еще до появления малыша заявляла, что не хочет заранее называть его пол и навязывать ему подобное разделение.

Теперь пользователи Сети пытаются понять, как правильно произносить имя ребенка.

Elon Musk: how do we pronounce our sons name X Æ A-12 ? Grimes: pic.twitter.com/UbcQeHBtXP — abel⚡️ (@choloabel) May 6, 2020

Sub: “How do I pronounce ur name?” X Æ A-12: pic.twitter.com/LrlfnUc3Hu — Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) May 6, 2020

this is how you pronounce X Æ A-12 pic.twitter.com/PFhusCcZii — tomi (@sancheztomi) May 5, 2020

X Æ A-12: *steps in class* teacher: and what’s your name sweatheart X Æ A-12: pic.twitter.com/FAeMZVqrVc — 🅞𝐟𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐃o҉𝐦𝐞💔 (@ilyas2xx) May 6, 2020

Grimes’ child: my name’s X Æ A-12 me: how do u pronounce that? Grimes’ child: pic.twitter.com/cyPDDKh28V — yung lean fan account 🌱 (@groovytony__) May 5, 2020

Также пользователи начали вести шутливую “хронику” жизни X Æ A-12, начиная с рождения.

first images of Grimes beautiful baby 🥺 pic.twitter.com/CYqRm31TnC — ㄥ 乇 丨 (@XNXXTENTAClON) May 5, 2020

Elon Musk and Grimes’s son in the nursery pic.twitter.com/1Bj9Nf9rPr — Macks (@maxholcomb0) May 5, 2020

X Æ A-12 bonding with other babies at in the nursery room at the hospital pic.twitter.com/XqK05Bn67V — Nancy (@Wtfnancyison) May 5, 2020

X Æ A-12 1st birthday party pic.twitter.com/b7zKJNTvMC — erby furby (@erbyfurby) May 6, 2020

Стоит отметить, что 32-летняя певица Граймс стала матерью впервые. У 48-летнего Илона Маска уже есть пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон, с которой они познакомились еще в университете в Канаде. Других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавьер, Саксон и Кай. Его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель.

Об отношениях Маска и Граймс стало известно в 2018-м году, когда они вместе появились на балу Met Gala.