Об этом сообщает издание PEOPLE.
Так, после рождения ребенка предприниматель написал в своем Twitter, что малыша назовут “X Æ A-12 Musk”.
Сперва все решили, что Илон Маск просто шутит. Но вскоре последовало подтверждение от певицы Граймс. Как следует из ее Twitter-поста, у каждой буквы имени-аббревиатуры есть свое значение.
Так, имя мальчика расшифровывается следующим образом:
Х — “неизвестная переменная”;
Æ — эльфийское написание слова “любовь” и/или “искусственный интеллект”;
А-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (находится на вооружении ЦРУ).
“Предшественник нашего любимого самолета, на котором нет оружия, нет защиты, только скорость. Великолепный в бою, но не жестокий”, – написала Граймс.
Певица также добавила, что “А” соответствует и названию “Archangel” — ее любимой песне. Есть в имени и отсылка к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.
Маск уточнил название предшественника самолета-разведчика A-12 (SR-71, а не SR-17), но в остальном подтвердил интерпретацию Граймс.
Певица выразила надежду, что сыну понравится это имя. Граймс полагает, что так могли бы звать главного героя какой-нибудь истории.
Стоит отметить, что в день рождения ребенка Маск сообщил, что это мальчик. Хотя Граймс еще до появления малыша заявляла, что не хочет заранее называть его пол и навязывать ему подобное разделение.
Теперь пользователи Сети пытаются понять, как правильно произносить имя ребенка.
Elon Musk: how do we pronounce our sons name X Æ A-12 ?
Grimes: pic.twitter.com/UbcQeHBtXP
— abel⚡️ (@choloabel) May 6, 2020
Sub: “How do I pronounce ur name?”
X Æ A-12: pic.twitter.com/LrlfnUc3Hu
— Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) May 6, 2020
this is how you pronounce X Æ A-12 pic.twitter.com/PFhusCcZii
— tomi (@sancheztomi) May 5, 2020
X Æ A-12: *steps in class*
teacher: and what’s your name sweatheart
X Æ A-12: pic.twitter.com/FAeMZVqrVc
— 🅞𝐟𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐃o҉𝐦𝐞💔 (@ilyas2xx) May 6, 2020
Grimes’ child: my name’s X Æ A-12
me: how do u pronounce that?
Grimes’ child: pic.twitter.com/cyPDDKh28V
— yung lean fan account 🌱 (@groovytony__) May 5, 2020
Также пользователи начали вести шутливую “хронику” жизни X Æ A-12, начиная с рождения.
first images of Grimes beautiful baby 🥺 pic.twitter.com/CYqRm31TnC
— ㄥ 乇 丨 (@XNXXTENTAClON) May 5, 2020
Elon Musk and Grimes’s son in the nursery pic.twitter.com/1Bj9Nf9rPr
— Macks (@maxholcomb0) May 5, 2020
X Æ A-12 bonding with other babies at in the nursery room at the hospital pic.twitter.com/XqK05Bn67V
— Nancy (@Wtfnancyison) May 5, 2020
X Æ A-12 1st birthday party pic.twitter.com/b7zKJNTvMC
— erby furby (@erbyfurby) May 6, 2020
Стоит отметить, что 32-летняя певица Граймс стала матерью впервые. У 48-летнего Илона Маска уже есть пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон, с которой они познакомились еще в университете в Канаде. Других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавьер, Саксон и Кай. Его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель.
Об отношениях Маска и Граймс стало известно в 2018-м году, когда они вместе появились на балу Met Gala.
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