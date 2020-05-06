Об этом сообщает издание PEOPLE.

Так, после рождения ребенка предприниматель написал в своем Twitter, что малыша назовут “X Æ A-12 Musk”.

Сперва все решили, что Илон Маск просто шутит. Но вскоре последовало подтверждение от певицы Граймс. Как следует из ее Twitter-поста, у каждой буквы имени-аббревиатуры есть свое значение.

Так, имя мальчика расшифровывается следующим образом:

Х — “неизвестная переменная”;

Æ — эльфийское написание слова “любовь” и/или “искусственный интеллект”;

А-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (находится на вооружении ЦРУ).

“Предшественник нашего любимого самолета, на котором нет оружия, нет защиты, только скорость. Великолепный в бою, но не жестокий”, – написала Граймс.

Певица также добавила, что “А” соответствует и названию “Archangel” — ее любимой песне. Есть в имени и отсылка к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

Маск уточнил название предшественника самолета-разведчика A-12 (SR-71, а не SR-17), но в остальном подтвердил интерпретацию Граймс.

Певица выразила надежду, что сыну понравится это имя. Граймс полагает, что так могли бы звать главного героя какой-нибудь истории.

Стоит отметить, что в день рождения ребенка Маск сообщил, что это мальчик. Хотя Граймс еще до появления малыша заявляла, что не хочет заранее называть его пол и навязывать ему подобное разделение.

Теперь пользователи Сети пытаются понять, как правильно произносить имя ребенка.

Также пользователи начали вести шутливую “хронику” жизни X Æ A-12, начиная с рождения.

Стоит отметить, что 32-летняя певица Граймс стала матерью впервые. У 48-летнего Илона Маска уже есть пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон, с которой они познакомились еще в университете в Канаде. Других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавьер, Саксон и Кай. Его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель.

Об отношениях Маска и Граймс стало известно в 2018-м году, когда они вместе появились на балу Met Gala.

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