Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

“Коронавирусная паника — это тупо”, – говорится в сообщении Маска.

Мимо его поста не смог пройти американский писатель, автор книги “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости” Нассим Талеб.

В частности, он назвал заявление Маска тупостью.

“Говорить, что паника из-за коронавируса тупа — это тупость”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, возмутились словами миллиардера и некоторые пользователи соцсети.

“Как человек с серьезными проблемами с сердцем, я считаю этот твит безответственным. Из-за того, что вы один из самых богатых людей в Америке, у вас есть все возможности, а некоторые, как я, могут умереть, как и другие 20 умерших американцев. Как вам не стыдно”, – отметил пользователь с именем Брайан Германн.

— Brian Germann (@BriansNewHeart) March 8, 2020