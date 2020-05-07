Об этом сообщает издание People.

По словам юриста Девида Гласа, в американском штате Калифорния, где был рожден сын Илона Маска и певицы Граймс, нельзя регистрировать имена, в которых присутствуют символы не из английского алфавита.

“В имени нельзя использовать арабские или римские цифры, ударения, умлауты или другие символы и емодзи. Хотя допускается апостроф, как вот в имени О’Коннор”, – говорит юрист.

По словам специалиста, теоретически Маск может оспорить отказ в регистрации имени, однако вряд ли чего-то добьется.

“Не то, чтобы это было незаконно, это просто не примут”, – пояснил он.

Также юрист рассказал, что в штате Калифорния уже пытались изменить правила регистрации имен, но решили, что обновление системы слишком дорого стоит.