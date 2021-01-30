Об этом свидетельствуют данные в Twitter Маска.
После того, как Маск добавил хэштег в описание своего профиля, курс Bitcoin резко начал двигаться вверх.
По данным биржи Coindesk, криптовалюта за несколько часов подорожала с 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов за одну монету.
Одновременно с хэштегом Маск оставил короткий твит.
“Оглядываясь назад, это было неизбежно”, – написал он.
Возможно, он имел в виду, что решил инвестировать в Bitcoin, но пока только заинтриговал.
In retrospect, it was inevitable
— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021
Отметим, что Маск ранее публично выражал недоверие к криптовалютам. Похоже, он решил подшутить над владельцами Bitcoin, но еще больше подогрел интерес к этой криптовалюте.
- 28 января, курс криптовалюты Dogecoin побил исторический максимум. Однако позже стоимость значительно снизилась. Криптовалюта может стать одной из самых популярных в мире. Эксперты уверены, что Dogecoin потерпел бурную торговую деятельность благодаря вниманию членов торговых групп Reddit, таких, как WallStreetBets и SatoshiStreetBets.