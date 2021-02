Об этом свидетельствуют данные в Twitter Маска.

После того, как Маск добавил хэштег в описание своего профиля, курс Bitcoin резко начал двигаться вверх.

По данным биржи Coindesk, криптовалюта за несколько часов подорожала с 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов за одну монету.

Одновременно с хэштегом Маск оставил короткий твит.

“Оглядываясь назад, это было неизбежно”, – написал он.

Возможно, он имел в виду, что решил инвестировать в Bitcoin, но пока только заинтриговал.

In retrospect, it was inevitable

