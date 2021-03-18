Генеральный директор компаний Tesla и Space X Маск заявил, что передумал продавать свой первый техно-трек в виде NFT-токена.

Об этом он сообщил в Twitter.

“На самом деле, не имею правильного ощущения при продаже этого (трека – ред.). Не буду его продавать”, – сообщил Маск.

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021

Напомним, что в музыкальной композиции Маска говорится о технологии NFT. Ранее миллиардер решил продать ее в виде NFT-токена.

Трек за считанные часы стал популярным среди пользователей социальных сетей. Более того, композицию уже готовы купить за 625 ETH (Ethereums), что равно более чем 1 млн долларов. Покупателем мог стать тот самый мужчина, который предложил 2,5 миллиона долларов за первый твит основателя Twitter Джека Дорси.

Справка. NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) стал главным трендом 2021 года на рынке криптовалют и блокчейна. Это новейшая технология, которая основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum и закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Невзаимозаменяемый токен невозможно обменять на любой другой.