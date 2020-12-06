Генеральный директор Tesla Илон Маск выставил на продажу свои дома в Калифорнии и одновременно расширяет деятельность в Техасе.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Несколько близких друзей и соратников сказали, что Маск планирует переехать в Техас, где довольно часто бывает. Он проводит большую часть времени между Остином, где работают Tesla и его туннельная компания Boring Company, и прибрежным городком под названием Бока-Чика, где находится объект SpaceX. SpaceX начала работать в Техасе в 2003 году.

SN 5 & 6 at Starship Production Complex in Texas pic.twitter.com/8BVRD5VdU7 — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2020

Калифорния, которую богатые люди часто критикуют за высокие налоговые ставки, во время эпидемии стала эпицентром массового оттока известных технологических компаний, поскольку компании стремятся сократить расходы и подготовиться к распределенной работе в будущем. В этом году Маск был одним из самых громких критиков Калифорнии.

В мае, когда предприятия по всей Калифорнии были вынуждены оставаться закрытыми из-за эпидемии, Маск написал в Twitter, что переносит штаб-квартиру Tesla и будущее производство из Калифорнии в Техас и Неваду.

Маск должен заработать более $50 млрд на опционах Tesla. Общая сумма налогов, которые необходимо будет заплатить основателю компании, составит $10 млрд, из них $6,5 млрд — подоходный налог. В случае переезда в Техас, Маск сможет сэкономить на налогах. В законодательстве Техаса не предусмотрена выплата подоходного налога.

Акции Tesla за последний год выросли на 782%.