Илон Маск пообещал отправить Dogecoin на Луну и спровоцировал мгновенный рост курса

Об этом сообщают #Буквы.
“SpaceX собирается буквально отправить Dogecoin на Луну”, – написал Маск в Twitter.
Инвесторы отреагировали сразу же. На момент написания материала стоимость криптовалюты Dogecoin выросла почти на 24%.
По данным биржи криптовалют Coin Desk, по состоянию на 15:00 Dogecoin стоит 0,066 доллара.
Напомним, что твит Маска мог появиться 1 апреля неслучайно. Похоже, миллиардер решил пошутить, однако его юмор поняли не все.
- Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.