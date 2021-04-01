Илон Маск пообещал отправить Dogecoin на Луну и спровоцировал мгновенный рост курса

В четверг, 1 апреля, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск заявил, что отправит на Луну криптовалюту Dogecoin. Рынок отреагировал мгновенно.

Об этом сообщают #Буквы.

“SpaceX собирается буквально отправить Dogecoin на Луну”, – написал Маск в Twitter.

Инвесторы отреагировали сразу же. На момент написания материала стоимость криптовалюты Dogecoin выросла почти на 24%.

По данным биржи криптовалют Coin Desk, по состоянию на 15:00 Dogecoin стоит 0,066 доллара.

Напомним, что твит Маска мог появиться 1 апреля неслучайно. Похоже, миллиардер решил пошутить, однако его юмор поняли не все.