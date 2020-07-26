Американский изобретатель, бизнесмен Илон Маск поспорил со своей девушкой певицей Граймс по поводу трансгендеров.

Спор завязался в Twitter.

“Местоимения – отстой”, – написал Илон Маск.

Так он выразил свое отношение к трансгендерным людям, которые придают большое значение тому, какие местоимения используют люди, чтобы обратиться к ним.

“Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это”, – написала в ответ Граймс.

Тем не менее позже певица удалила эту запись. Ее подписчики считают, что она сделала это просьбе Маска.