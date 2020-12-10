Основатель и CEO компании Tesla Маск уступил второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Bilionaires.

Согласно рейтингу, Маск уступил место президенту Louis Vuitton Бернару Арно, продержавшись на второй строчке один день.

Следовательно, состояние Арно издание оценило в $146,1 млрд, а состояние Маска – в $140,2 млрд. В среду, 9 апреля, состояние Маска Forbes оценил в $144,7 млрд.

Первое место в рейтинге занимает основатель маркетплейсу Amazon Джефф Безос, состояние которого издание оценивает в $181,4 млрд.