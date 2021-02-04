Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.

Об этом пишет Bloomberg Quint.

“Ни максимума, ни минимума, только Doge”, – написал Маск.

Он также разместил мем из диснеевского фильма “Король Лев”, в котором изображен шаман-обезьяна Рафики, держащий детеныша Симбу. На фото прифотошоплено лицо миллиардера с собакой сиба-ину в руках.

По данным CoinMarketCap, цифровой актив, который был запущен в качестве шутки в 2013 году, за последние 24 часа вырос примерно до 5 центов с 3 центов. Это самый высокий уровень с прошлой недели. Тогда цены на короткое время резко подскочили после того, как Маск запостил в Twitter шутливое изображение обложки журнала Dogue (игра слов от Vogue) с фото гончей в красном свитере, что было истолковано пользователями как знак поддержки Dogecoin.

Ранее на этой неделе Маск сказал в социальном аудио-приложении Clubhouse, что у него нет четкого взгляда на другие криптовалюты и что его комментарии о Dogecoin являются шутками. Тем не менее он добавил, что “самым ироничным результатом будет то, что Dogecoin станет главной валютой в мире”.