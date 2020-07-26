Компания изобретателя Илона Маска Neuralink заявила о разработке специальных мозговых имплантов, которые позволяют транслировать музыку с помощью специальных чипов. Это позволит не носить наушники.

Об этом сказано на официальном сайте компании.

Трансляция музыки – первая функция мозговых чипов. Вторая – возможность избавиться от таких заболеваний, как шизофрения и деменция (форма склероза).

Компания Neuralink была создана Маском в 2016 году.

В 2019 году Маск рассказывал о том, что компания занимается разработкой некоего интерфейса мозг-компьютер, чтобы помочь людям с заболеваниями головного мозга.

После этого в Сети сообщили о разработке таких чипов, цель которых – помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. С их помощью собираются помочь людям бороться с депрессией.

Маск рассказал, что имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. С виду чип будет похож на швейную машинку, которая “прошивает мозг и устанавливает чип на какую-то определенную глубину для интеграции с нейронами”.