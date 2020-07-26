Об этом сказано на официальном сайте компании.
Трансляция музыки – первая функция мозговых чипов. Вторая – возможность избавиться от таких заболеваний, как шизофрения и деменция (форма склероза).
Компания Neuralink была создана Маском в 2016 году.
В 2019 году Маск рассказывал о том, что компания занимается разработкой некоего интерфейса мозг-компьютер, чтобы помочь людям с заболеваниями головного мозга.
После этого в Сети сообщили о разработке таких чипов, цель которых – помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. С их помощью собираются помочь людям бороться с депрессией.
Маск рассказал, что имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. С виду чип будет похож на швейную машинку, которая “прошивает мозг и устанавливает чип на какую-то определенную глубину для интеграции с нейронами”.
- Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что люди в Украине рождаются с чипом на ухе.