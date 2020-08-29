Презентация состоялась накануне.

Этот чип (Link) размером с монету. Его можно вживить в мозг, при этом не оставив внешних следов. Маск показал, как он может считывать данные об активности мозга свиньи. Технология связывает мозг с компьютером.

Имплант чипа вживили двум подопытным свиньям. Одну из них показали присутствующим на презентации.

Они следили за тем, как считывается информация в режиме реального времени. Но интерпретировать эти результаты пока невозможно. Ожидается, что мозг человека будет отправлять сигналы чипу, и это будет отображаться на мониторе компьютера.

Для передачи информации используется стандарт Bluetooth. Управлять чипом можно будет с помощью телефона. Вскоре выпустят приложение.

Маск сравнил разработанный чип с аксессуарами для спорта и здоровья от корпорации Fitbit, только “в вашем черепе”.

Процесс вживления чипа занимает около часа с помощью специального робота.

Робот вырезает в черепе небольшое отверстие и подключает чип с помощью специальных нитей к поверхности мозга.

После установки чип скрывается в черепе и становится незаметен внешне.

Маск сказал, что сам мог бы носить чип, а об этом никто бы не узнал.

По его словам, операцию можно провести без анестезии. Дальнейшее медицинское сопровождение также не понадобится.

Если возникнет такое желание или необходимость – чип можно будет без проблем удалить. При этом, это никак не повлияет на функции нервной системы.

Одной из подопытных свиней удалили чип. Ничего не изменилось. Она продолжила жить как раньше.

Но Маск не уточнил – что произойдет с отверстием в черепе, через которое вживляли чип. То есть, зарастет ли оно самостоятельно.

Один из “минусов” чипа – его нужно заряжать. Это сделать несложно. Маск показал беспроводную магнитную зарядку. Она похожа на ту, которую используют для часов Apple Watch. Полного заряда хватит на один день работы. Зарядить на 100% можно за ночь. То есть спать придется с зарядкой на голове.

Стоит отметить, что чип Link – это вторая итерация технологии Neuralink.

Для чего нужен чип Link

Среди возможностей чипа – трансляция музыки прямо в мозг.

Также – управление играми, к примеру, Starcraft, с помощью силы мысли.

В чип встроены различные датчики: гироскоп, температурный сенсор, датчик давления. Все данные будут отражены в специальном приложении на смартфоне, а также – на компьютере.

В перспективе, чип сможет на каком-то уровне чип будет взаимодействовать с памятью человека. Маск отметил, что это будет похоже на фрагмент сюжета во втором эпизоде первого сезона “Черного зеркала”.

“Я думаю в будущем вы сможете сохранять и проигрывать воспоминания. Это, конечно, звучит больше как серия “Черного зеркала”, но я думаю они достаточно хорошо предсказывают. Вы сможете выгрузить, сохранить и сделать резервную копию воспоминаний, а также восстановить воспоминания. И в конечном итоге вы сможете загрузить их в новое тело или в роботело. Будущее будет странным”, – поделился планами Маск.

Также он напомнил, что изначально чип планировали разработать с целью решить проблемы в работе мозга, чтобы преодолеть некоторые заболевания. К примеру, это потеря памяти в старости, инсульты, зависимости, параличи и болезнь Альцгеймера.

Технические особенности нового чипа от Neuralink

В чипе Link оптимизировали технологию по сравнению с прошлогодней версией. Количество электродов для передачи информации уменьшили почти в три раза: с 3072 до 1024. Устройство выполнено по 6-нанометровому техпроцессу.

Для сторонних разработчиков выпустят API.

Главное достижение компании в этом аспекте – создание гибких нитей, которые присоединяются к мозгу и позволяют считывать данные.

Как будут тестировать Neuralink

На сегодня испытания на людях не проводились.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже назвали устройство “прорывным”, а также отметили, что первые тесты безопасности чипа показали максимальные баллы.

Теперь готовятся клинические испытания, которые могут стартовать уже в 2020 году.

Первыми волонтерами станут пациенты с тяжелыми повреждениями спинного мозга. На небольшой выборке пациентов убедятся, что технология безопасна и работоспособна.

Сколько стоит чип Link

О конкретной цене чипа и стоимости его вживления в мозг пока не говорят. Ожидается, что первая партия будет дорогостоящей, но со временем стоимость будет снижаться, пока не составит несколько тысяч долларов.

Маск отметил, что стоимость вживления чипа будет приблизительно такой же, как операция по лазерной коррекции зрения.