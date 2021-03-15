Об этом пишет The Verge.

Маск заявил, что с 15 марта он носит “титул” Technoking of Tesla. Компания известила об этом Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кроме того, финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь носит “звание” Master of Coin — “мастера монеты”. Такой титул носили казначеи в сериале “Игра престолов”.

Маск и Киркхорн сохранят свои должности, но теперь в документах к ним будут добавлены соответствующие титулы. Сам инженер пока не сообщил, с чем связано такое решение.

Илон Маск известен своей любовью к шуткам. Например, летом 2020 года на официальном сайте Tesla в продажу поступили спортивные красные атласные шорты по $69,42.

Кроме того, в феврале этого года инженер вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.