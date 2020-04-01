Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“У нас есть дополнительные и одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. Устройства и доставка бесплатны”, – говорится в сообщении.

При этом, по словам Маска, есть одно условие, что аппараты ИВЛ должны быть сразу же установлены и включены там, где в них есть срочная необходимость, “а не храниться на складе”.

Напомним, Маск достаточно скептически относился к пандемии коронавируса. В частности, он писал в Twitter, что “коронавирусная паника — это тупо”. Данное замечание тогда возмутило пользователей Сети.

Кроме того, предприниматель утверждал, что дети невосприимчивы к инфекции и выступал против закрытия завода Tesla в США.