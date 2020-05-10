Предприниматель и основатель Tesla и Space X Илон Маск назвал американского экономиста, профессора и экс-министра труда Роберта Райха "идиотом".

Перепалка случилась в соцсети Twitter.

Так, Райх выразил недовольство тем, что Маск подал в суд на округ Аламида, где расположена одна из фабрик Tesla, и угрожает перенести производство в другой штат, если ему не разрешат открыть завод во время карантина.

“Илон Маск угрожает лишить людей рабочих мест, если ему не разрешат рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Маск, в свою очередь, прокомментировал слова Райха, обозвав его на русском языке “идиотом”.