Перепалка случилась в соцсети Twitter.
Так, Райх выразил недовольство тем, что Маск подал в суд на округ Аламида, где расположена одна из фабрик Tesla, и угрожает перенести производство в другой штат, если ему не разрешат открыть завод во время карантина.
“Илон Маск угрожает лишить людей рабочих мест, если ему не разрешат рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.
Маск, в свою очередь, прокомментировал слова Райха, обозвав его на русском языке “идиотом”.
- Ранее Илон Маск потерял $ 14 млрд от стоимости акций компании после того, как написал в Twitter, что их цена слишком высокая.