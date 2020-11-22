Гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что первые поселенцы на Марсе будут жить в домах, похожих на стеклянные купола.

Об этом Маск сообщил во время общения с пользователем Astronomiaum в Twitter.

По словам Маска, для того, чтобы построить город на Марсе, люди сначала должны будут жить в “стеклянных куполах”.

В конце концов, Красную планету можно “терраформировать, чтобы поддерживать жизнь, такую ​​как Земля”, написал Маск. По его словам, этот процесс будет “слишком медленным, чтобы иметь значение при нашей жизни”.

Все началось с упоминания пользователем Astronomiaum о том, как в 2017 году Маск заявил, что хотел бы успеть за свою жизнь посетить Марс. А также о намерении заселить планету более миллионом людей к 2050 году.

“Возможно ли это, Илон?” – спросил пользователь. “Да, действительно!” – ответил Маск на португальском языке.

Его собеседник поинтересовался: “будет ли Марс терраформированным, когда туда прибудут первые колонисты, или SpaceX разработает другой вариант, чтобы они могли там выжить”.

Терраформирование – изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.

“Сначала жизнь в стеклянных куполах. А в конечном итоге – терраформирование для поддержания жизни, как на Земле”, – сказал Маск.

В 2015 году Маск обсуждал размещение города на Марсе после успешной посадки ракеты SpaceX. Долгосрочная цель NASA – отправить пилотируемый полет на Марс в 2030-х годах.

В июне 2017 года Маск опубликовал доклад о “превращении человечества в многопланетный вид”, в котором излагаются планы по проживанию на Марсе до 1 миллиона землян.

После того, как его компания SpaceX получила от NASA официальную сертификацию на перевозку астронавтов на Международную космическую станцию ​​в начале этого месяца, которую Маск назвал “большой честью”, глава SpaceX сказал, что это вселяет уверенность в “возвращении на Луну, полете на Марс, что в конечном итоге поможет человечеству стать многопланетным видом”.