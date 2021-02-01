Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что успешно чипировал обезьяну и теперь она может играть в видеоигры.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Маск заявил об успехе эксперимента, во время которого его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, и теперь она может играть в видеоигры.

“У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры своим разумом. У нас лучшие помещения для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в пинг-понг”, – сказал Маск нескольким тысячам слушателей в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций.

Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

“Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг”, – говорит инженер.