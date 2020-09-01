Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира, опередив владельца Facebook Марка Цукерберга.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который обновляется ежедневно.

По состоянию на 1 сентября состояние Маска составило 115 млрд долларов. У Цукерберга – 111 млрд долларов.

На первом месте в тройке остается основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. У него состояние в 202 млрд долларов.

На второй позиции основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс со 125 млрд долларов.

В Bloomberg пояснили, что состояние Маска стремительно выросло в этом году. Оно увеличилось на 87,8 млрд долларов из-за увеличения стоимости акций Tesla почти на 500%.

На сегодняшний день рыночная стоимость Tesla оценивается в 454 млрд долларов. Такая сумма превышает рыночную стоимость американского розничного гиганта Walmart Inc., который считается лидером по выручке.

Также стоит отметить, что неделей ранее Маск был на четвертой позиции в рейтинге миллиардеров.