Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который обновляется ежедневно.
По состоянию на 1 сентября состояние Маска составило 115 млрд долларов. У Цукерберга – 111 млрд долларов.
На первом месте в тройке остается основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. У него состояние в 202 млрд долларов.
На второй позиции основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс со 125 млрд долларов.
В Bloomberg пояснили, что состояние Маска стремительно выросло в этом году. Оно увеличилось на 87,8 млрд долларов из-за увеличения стоимости акций Tesla почти на 500%.
На сегодняшний день рыночная стоимость Tesla оценивается в 454 млрд долларов. Такая сумма превышает рыночную стоимость американского розничного гиганта Walmart Inc., который считается лидером по выручке.
Также стоит отметить, что неделей ранее Маск был на четвертой позиции в рейтинге миллиардеров.
- 27 августа стало известно, что владелец Amazon Джефф Безос остается самым богатым человеком в мире. Он побил собственный рекорд – теперь его состояние превышает 200 миллиардов долларов.