Об этом Маск сообщил в Тwitter.

Во время визита на производство Маск шутил и раздавал автографы.

“Мы хотим сделать это место по–настоящему интересным для работы”, — сказал он.

Маск отметил, что хочет производить на гигантской фабрике “крутые автомобили”. По его словам, именно немецкая фабрика станет “самым важным автомобильным заводом в мире”.

Маск в Twitter поблагодарил команду Giga Berlin за их “отличную работу”.

🇩🇪🖤Giga Berlin Mannschaft🖤🇩🇪

Vielen Dank für Ihre hervorragende Arbeit an Giga Berlin!! pic.twitter.com/KVo5mBfnXt — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2020

Он пообещал, что в следующий раз привезет с собой в Германию сына X Æ A–Xii.

В местных СМИ сообщили, что во время визита Маск говорил, что на немецкой фабрике Tesla будет использовать радикально новые подходы к массовому производству автомобилей.

Маск лишь намекнул, что предприятие будет производить не только электромобили, но и тяговые аккумуляторы для них, а также системы хранения электроэнергии для бытового и промышленного применения. Компания уже получила лицензию на продажу электроэнергии в Западной Европе.

Также Маск посетил штаб-квартиру биотехнологической компании Curevac в Тюбингене (Tübingen).

Компания разрабатывает потенциальную вакцину против коронавируса. Бизнесмен провел переговоры с немецкими чиновниками по факту возможного приобретения Curevac.

Как сообщает немецкое издание Bild, 1 сентября Маск встретился с руководством производителя вакцин CureVac. Они рассказали, что Маск хочет производить вакцину от коронавируса с помощью так называемых “микро-фабрик” по всему миру на ДНК-принтерах. Предположительно, завод Tesla, расположенный в ФРГ, будет поставлять на завод CureVac все необходимое оборудование.