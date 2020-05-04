Руководитель и основатель компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск выставил на продажу свои особняки в Лос-Анджелесе общей стоимостью в $39,5 млн.

Об этом сообщает издание Bussines Insider.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 1 мая, Маск объявил, что продаст все свое физическое имущество, в том числе дома.

“Мне не нужны деньги. Посвящение себя Марсу и Земле. Владение отягощает”, — объяснил он.

Похоже, что миллиардер сдержал слово: в воскресенье, 3 мая, два его дома в Лос-Анджелесе стоимостью $39,5 млн появились на сайте по продаже недвижимости Zillow.

Первый дом — это особняк Bel Air площадью 4,9 тысяч квадратных метров. В нем 6 спален, 11 ванных комнат, двухэтажная библиотека, бассейн и теннисный корт.

Второй дом, выставленный на продажу, находится на той же улице и стоит $9,5 млн. Это особняк площадью 840 метров квадратных. В нем 5 спален с 5 ванных комнат.

Ранее этот дом принадлежат актеру Джину Уайлдеру, известному по роли Вилли Вонка в фильме “Чарли и шоколадная фабрика”.