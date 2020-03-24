Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аппараты были куплены в Китае, а не произведены на заводе Tesla, как ранее обещал Маск.

Предприниматель сообщил в Twitter, что закупленные в Китае аппараты уже доставили в Лос-Анджелес.

“В Китае было избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером мы купили 1255 аппаратов ИВЛ производства ResMed, Philips и Medtronic, утвержденных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат, пожалуйста, обращайтесь!” — отметил Маск в Twitter.

Он поблагодарил за оперативность команду Tesla China, а также сотрудников таможни в Китае и Лос-Анджелесе.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия Илона Маска “героическим поступком”.

Как отмечает Bloomberg , Маск достаточно скептически относится к пандемии коронавируса. В частности, он писал в Twitter, что “коронавирусная паника — это тупо”. Данное замечание тогда возмутило пользователей Сети.

Кроме того, предприниматель утверждал, что дети невосприимчивы к инфекции и выступал против закрытия завода Tesla в США.

Согласно последним данным, США занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом (после Италии и Китая). В стране сейчас более 46 тысяч больных коронавирусом.