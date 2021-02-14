Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил лидера России Владимира Путина "пообщаться" в приложении Clubhouse.

Соответствующие посты появились в официальном Twitter-аккаунте Маска.

“@KremlinRussia_E, не хотите присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?” – написал Маск на английском языке.

А потом добавил уже на русском: “Было бы большой честью поговорить с вами”.

Тему для “общения” Маск не озвучил.

Стоит отметить, что @KremlinRussia_E – это официальный аккаунт президента России.

Маск не впервые употребляет русский язык в своих Twitter-постах. Например, ранее он назвал американского экономиста, профессора и экс-министра труда Роберта Райха “идиотом” (пост был написан на русском языке).

Как известно, Clubhouse — новая социальная сеть, созданная для голосового общения и онлайн-конференций. Clubhouse работает на устройствах Apple, а для того, чтобы зарегистрироваться, понадобится приглашение от пользователя.

Clubhouse появился в марте 2020 года. Его создатели — бывшие работники Google – Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Замысел создать голосовую соцсеть появился в разгар пандемии коронавируса, когда сотрудникам многих компаний пришлось работать дома.

31 января в Twitter Илон Маск анонсировал, что создаст свой аудиочат, и пригласил всех желающих присоединиться.