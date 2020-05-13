Правительство США разрешило Илону Маску возобновить работу завода Tesla после его угроз перенести производство из Калифорнии в другой штат.

Об этом сообщается на странице департамента здравоохранения округа Аламида в Калифорнии в Twitter.

Уточняется, что заводу Tesla разрешено восстановить работу с 18 мая.

При этом администрация предприятия должна обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований своими сотрудниками.

Отмечается, что Маск возобновил работу завода с 11 мая. Будут ли за это применены к нему какие-либо штрафные санкции, не уточняется.

Напомним, что директор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что готов к аресту из-за того, что его завод в Калифорнии возобновил работу, несмотря на запрет властей.