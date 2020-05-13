Об этом сообщается на странице департамента здравоохранения округа Аламида в Калифорнии в Twitter.
Уточняется, что заводу Tesla разрешено восстановить работу с 18 мая.
При этом администрация предприятия должна обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований своими сотрудниками.
Отмечается, что Маск возобновил работу завода с 11 мая. Будут ли за это применены к нему какие-либо штрафные санкции, не уточняется.
Напомним, что директор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что готов к аресту из-за того, что его завод в Калифорнии возобновил работу, несмотря на запрет властей.
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