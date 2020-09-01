Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что эти страны дейстовали по команде.

Об этом сообщает БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал 1 сентября в городе Барановичи.

“Им дали команду „фас“, они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю”, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что странам Балтии нужно быть осмотрительнее в отношении официального Минска, так как белорусские власти могут в ответ на санкции закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

“Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется”, – сказал Лукашенко.