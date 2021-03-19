Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”.

Он отметил, что местной власти лучше видно, что происходит на местах, поэтому она и принимает решение о введении ограничений.

“Сейчас сделано именно так, что закрывают именно регионы. Почему? В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, на Закарпатье, Житомирская, Винницкая области – закрыты. Но, например, в Днепропетровской области или в Харьковской есть свободные места, 30 % занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому мы сейчас закрываем именно регионы. Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы”, – сказал Тимошенко.

(На видео с 20:15)