Об этом сообщают #Буквы. В последнее время в Сети и СМИ появляется большое количество манипулятивной, невправдивой и недостоверной информации, связанной с коронавирусом COVID-19. Например, о лечении и профилактики этого недуга. В частности, накануне появилась информация о том, что медики якобы рекомендуют употреблять корень имбиря для того, чтобы не заразиться COVID-19. Такую информацию распространила, например, украинский блогер Александра Шульгина. Шульгина окончила Киевский национальный лингвистический университет, по образованию — переводчик итальянского языка. На сайте девушки сообщается, что она является диетологом, фитнес-тренером и “женским ментор”. Этой тематике посвящены ее блоги в социальных сетях Instagram и Facebook, общее количество подписчиков составляет около 160 тысяч. В четверг, 26 марта, на страницах девушки появился пост с рекомендациями о том, как обезопасить себя в условиях пандемии COVID-19. Ссылаясь на “заключение специалистов” блогер отметила, что “даже маски не спасают так, как имбирь” и рекомендовала подписчикам использовать корень этого растения — три раза в день разжевывать кусочки имбиря, а также заваривать из него чай и делать примочки. “Действия имбиря после его употребления — 3 часа. Детям рекомендуют имбирь добавлять в сладкую водичку, чтобы они не сильно ощущали остроту. Если вы заболели, к левой руке и ноге нужно привязать имбирь (можно даже сухой) в тряпочке. Он действует 24 часа и максимально поборет вирус. Я пишу этот пост и параллельно его жую. Кстати, еще хорошо работает куркума. Всем здоровья! Берегите себя”, — написала она.

Чтобы выяснить, действительно ли такое бюджетное и доступное средство, как имбирь, может помочь избежать заражения COVID-19, #Буквы обратились к актуальным рекомендациям медиков, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения.

В них нет советов относительно конкретных лекарств — в том числе, травяных — для профилактики и/или лечения нового коронавируса, однако есть рекомендация не заниматься самолечением средствами, эффективность которых против COVID-19 еще не доказана.

“Некоторые западные, традиционные или домашние средства могут обеспечить комфорт и облегчить симптомы COVID-19, но нет никаких доказательств того, что современные лекарства могут предотвратить или вылечить болезнь. ВОЗ не рекомендует самолечение какими-либо лекарствами, включая антибиотики, в качестве профилактики или лечения COVID-19″, — говорится в сообщении организации.

Ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко в комментарии изданию объяснил, что для любых вирусных заболеваний, в том числе, коронавирусной инфекции, нет специфической профилактики.

“Специфической профилактики заболевания вирусными инфекциями — не важно какими, коронавирусными или нет — нет. Только какие-либо противоэпидемическими мероприятия, как дистанцирование, ограничение контактов с людьми. Вирус вне клетки не живой, попытаться на него чем-то воздействовать, пока он вне клетки, нет смысла. То, что человек жует что-то, не имеет никакого значения”, — сказал он.

К тому же, как отметил специалист, избыточное употребление в пищу имбиря, а также использование примочек с ним, не только не помогут справиться с болезнью, но и могут обострить имеющиеся заболевания, вызвать ожоги и раздражения.