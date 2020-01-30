Летучих мышей считают вероятным источником распространения китайского коронавируса. Но оказывается, их иммунная система позволяет им сосуществовать со многими болезнетворными вирусами.

Об этом пишет американское издание New York Times.

Доктор Питер Дашак, президент Альянса EcoHealth, который 15 лет работает в Китае, изучая болезни, которые передаются от животных к людям, сказал: “Мы пока не знаем источника, но есть довольно веские доказательства того, что коронавирус пошел от летучих мышей. Это может быть китайский подковник”.

Если Дашак окажется прав, то этот штамм присоединится ко многим другим вирусам, которые переносят летучие мыши. Например, эпидемии атипичной пневмонии и MERS были вызваны коронавирусами летучих мышей.

Летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких вирусов, при этом не болея. Они являются естественным резервуаром вируса Марбург, а также вирусов Нипа и Хендра, которые вызвали заболевания людей в Африке, Малайзии, Бангладеш и Австралии. Считается, что они являются естественными переносчиками вируса Эбола. Они также переносят вирус бешенства, но в этом случае само животное болеет.

Летучие мыши поглощают тонны болезнетворных насекомых, и они необходимое звено в опылении многих фруктов, таких как бананы, авокадо и манго. Рукокрылые – невероятно разнообразная группа, составляющая около четверти всех видов млекопитающих.

Изучение того, как они переносят и живут с таким количеством вирусов, было глубоким вопросом для науки.

В статье 2018 года, опубликованной в Cell Host and Microbe, ученые из Китая и Сингапура рассказали о своем исследовании того, как летучие мыши управляют тем, что называется ДНК-зондированием. Потребность в энергии для полета настолько велика, что клетки в организме разрушаются и высвобождают кусочки ДНК, которые затем перемещаются туда, где их не должно быть. Млекопитающие, включая летучих мышей, способны идентифицировать и реагировать на такие фрагменты ДНК, которые могут указывать на заболевания. Но ученые обнаружили, что у летучих мышей эволюция ослабила эту систему, вызывающую воспаление при борьбе с вирусами.

Летучие мыши потеряли некоторые гены, участвующие в ответной реакции организма. Таким образом ответ иммунитета слабый.

Как управлять и сдерживать вирус nCoV-2019 сейчас имеет первостепенное значение.

Прошлой весной в статье о коронавирусах летучих мышей, или CoVs, группа китайских исследователей написала, что “как правило, коронавирус летучих мышей перерождается и вызывает новые вспышки заболевания”.

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Конечно, грызуны, приматы и птицы также являются переносчиками трансмиссивных болезней. Летучие мыши составляют четверть видов млекопитающих, грызуны – 50 %, а остальная часть – приматы. Летучие мыши живут на всех континентах, кроме Антарктиды, в непосредственной близости от людей и ферм. Способность летать способствует распространению вирусов, так как их кал может содержать болезни.

Люди во многих частях мира едят летучих мышей и продают их на рынках живых животных, как, например, в Ухани.

Летучие мыши часто живут огромными колониями в пещерах, где идеальные условия для заражения друг друга.

В отчете 2017 года в Nature доктор Дашак и коллеги из Альянса EcoHealth сообщили, что они создали базу данных из 754 видов млекопитающих и 586 видов вирусов, и проанализировали, какие вирусы были скрыты от каких млекопитающих и как они затронули их хозяев.

Они подтвердили то, что и предполагалось: “Летучие мыши являются хозяевами значительно большей доли зоонозов (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определённых видов животных и передаются человеку, – ред.), чем все другие отряды млекопитающих”.

Летучи мыши могут довольно долго быть резервуаром для вирусов, так как эти мелкие млекопитающие иногда живут по 20 лет, как, например, большая коричневая летучая мышь, живущая в Соединенных Штатах. Есть виды, которые живут по 40 лет. Есть данные, что одна крошечная летучая мышь в Сибири прожила не менее 41 года.

А вот мелкие грызуны, например, домашние мыши, живут в среднем около двух лет.

Ученые заявляют о важности изучения вирусов, которые переносят летучие мыши, но при этом подчеркивают, что во вспышках заболеваний виноваты сами люди. Ведь это люди охотятся на летучих мышей, а не наоборот.

Доктор Дашак отметил, что запрет продажи диких животных на рынках крайне важная мера для сокращения будущих вспышек заболеваний.