Британские ученые из Университета Кардиффа во время лабораторных исследований рака простаты, молочной железы, легких и других видов обнаружили новый метод лечения онкозаболеваний.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Результаты, опубликованные в издании Nature Immunology, не были протестированы на пациентах, но исследователи говорят, что у нового метода есть “огромный потенциал”.

Что же обнаружили ученые?

Наша иммунная система является естественной защитой организма от инфекции, но она также атакует раковые клетки.

Ученые искали нетрадиционные и ранее неизвестные способы, которыми иммунная система естественным образом атакует онкологические опухоли.

То, что нашли британцы, называется Т-клеткой в ​​крови людей. Это иммунная клетка, которая может сканировать организм, чтобы оценить, существует ли угроза, которую необходимо устранить.

Дело в том, что она может атаковать широкий спектр раковых заболеваний.

“Здесь появляется шанс вылечить каждого пациента. Раньше никто не верил, что это возможно. Это дает перспективу лечить рак одним способом для всех – Т-клетками”, – отметил профессор Эндрю Сьюэлл.

Как это работает?

Т-клетки имеют рецепторы на своей поверхности, которые позволяют им “видеть” на химическом уровне.

Команда из Кардиффа в лабораторных исследованиях обнаружила, что Т-клетка и ее рецептор могут находить и убивать широкий спектр раковых клеток, включая клетки рака легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, кости, простаты, яичников, почек и шейки матки.

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При это важно отметить, что здоровые ткани остаются нетронутыми.

Но как это происходит детально, ученые все еще пытаются выяснить.

Этот специфический рецептор Т-клетки взаимодействует с молекулой, называемой MR1, которая находится на поверхности каждой клетки человеческого организма.

Считается, что MR1 сигнализирует об искаженном метаболизме, происходящем внутри раковой клетки, в иммунную систему.

“Мы первые, кто описал Т-клетку, которая обнаруживает MR1 в раковых клетках, чего раньше не было”, – сказал BBC исследователь Гарри Долтон.

Почему это важно?

Т-клеточная терапия рака уже существует, и развитие иммунотерапии рака было одним из самых ошеломляющих достижений в этой области.

Самым известным примером является CAR-T – живой препарат, созданный путем генной инженерии Т-клеток пациента для выявления и уничтожения рака.

CAR-T может иметь впечатляющие результаты, у некоторых неизлечимо больных пациентов наступает полная ремиссия.

Тем не менее, этот подход очень специфичен и работает только в ограниченном числе случаев рака. И такой метод “работал” с “солидными” видами рака, которые образуют опухоли, а не с раком крови, например.

Исследователи из Кардиффа говорят, что их T-клеточный рецептор может стать “универсальным” лечением рака.

Так как это будет работать на практике?

Идея заключается в том, что у больного раком будет взят образец крови.

Далее будут извлечены Т-клетки, а затем генетически модифицированы, чтобы их перепрограммировали для создания рецептора, обнаруживающего рак.

Модернизированные клетки будут выращиваться в огромных количествах в лаборатории и затем вводиться пациенту. Это тот же процесс, который используется для создания терапии CAR-T.

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Тем не менее исследования были проверены только на животных и на образцах клеток в лаборатории. Кроме того, потребуется больше исследований, прежде чем можно будет начать испытания на людях.

Что говорят эксперты?

Люсия Мори и Дженнаро Де Либеро из Базельского университета в Швейцарии заявили, что исследование имеет “большой потенциал”, но находится на слишком ранней стадии, чтобы сказать, что оно будет работать при всех видах рака.

Дэниел Дэвис, профессор иммунологии в Манчестерском университете, сказал: “В настоящее время это очень фундаментальное исследование. Нет сомнений в том, что это очень волнующее открытие, как для расширения наших базовых знаний об иммунной системе, так и для возможности будущих новых лекарств”.