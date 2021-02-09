Трансляцию заседания ведут американский правительственный телеканал C-SPAN и другие телеканалы.

Как известно, 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”.

25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат и только теперь началось рассмотрение. Примечательно, что этот процесс по делу об импичменте — четвертый в истории США. Ранее импичмент объявляли Эндрю Джонсону (1868), Биллу Клинтону (1998) и Дональду Трампу (2020).

Таким образом, Трамп стал единственным американским президентом, которому импичмент объявляли дважды. К тому же это первый в истории процесс импичмента уже бывшего президента. Сейчас вопрос только в том, станет ли Трамп первым президентом, которого Сенат не оправдает.

В начале заседания сенаторы проголосовали за принятие правил проведения заседания, согласованных с руководителями Палаты представителей, советником Трампа и республиканскими лидерами.

График будет таким:

Сегодня, 9 февраля, после 4 часов дебатов сенаторы проведут голосование по подтверждению конституционности процедуры. Для принятия решения требуется простое большинство голосов.

Далее у обвинения и защиты будет до 16 часов на презентацию своих аргументов.

Затем будет выделено 4 часа на вопросы сенаторов к сторонам.

Если менеджеры по импичменту Палаты представителей захотят вызвать свидетеля, проведут двухчасовые дебаты и голосования за такой вызов.

Далее будет 4 часа заключительных дебатов, время распределят поровну между сторонами.

Наконец состоится голосование об осуждении или оправдании Трампа.

В своем вступительном слове главный менеджер Палаты представителей по импичменту Джейми Раскин заверил, что дело его команды против бывшего президента Трампа “основано на холодных, неопровержимых фактах”.

В свою очередь адвокаты Трампа накануне заседания заявили, что возложение на бывшего президента ответственности за атаку на Капитолий 6 является “политическим театром”.

Отметим, что Трамп отказался свидетельствовать в Сенате.