Трансляцию заседания ведут американский правительственный телеканал C-SPAN и другие телеканалы.
Как известно, 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”.
25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат и только теперь началось рассмотрение. Примечательно, что этот процесс по делу об импичменте — четвертый в истории США. Ранее импичмент объявляли Эндрю Джонсону (1868), Биллу Клинтону (1998) и Дональду Трампу (2020).
Таким образом, Трамп стал единственным американским президентом, которому импичмент объявляли дважды. К тому же это первый в истории процесс импичмента уже бывшего президента. Сейчас вопрос только в том, станет ли Трамп первым президентом, которого Сенат не оправдает.
В начале заседания сенаторы проголосовали за принятие правил проведения заседания, согласованных с руководителями Палаты представителей, советником Трампа и республиканскими лидерами.
График будет таким:
- Сегодня, 9 февраля, после 4 часов дебатов сенаторы проведут голосование по подтверждению конституционности процедуры. Для принятия решения требуется простое большинство голосов.
- Далее у обвинения и защиты будет до 16 часов на презентацию своих аргументов.
- Затем будет выделено 4 часа на вопросы сенаторов к сторонам.
- Если менеджеры по импичменту Палаты представителей захотят вызвать свидетеля, проведут двухчасовые дебаты и голосования за такой вызов.
- Далее будет 4 часа заключительных дебатов, время распределят поровну между сторонами.
- Наконец состоится голосование об осуждении или оправдании Трампа.
В своем вступительном слове главный менеджер Палаты представителей по импичменту Джейми Раскин заверил, что дело его команды против бывшего президента Трампа “основано на холодных, неопровержимых фактах”.
В свою очередь адвокаты Трампа накануне заседания заявили, что возложение на бывшего президента ответственности за атаку на Капитолий 6 является “политическим театром”.
Отметим, что Трамп отказался свидетельствовать в Сенате.
- Ранее #Буквы разбирались, что будет с политической карьерой Трампа, если ему объявят импичмент.