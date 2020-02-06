Соответствующий пост американский лидер опубликовал в Twitter вскоре после того, как был оправдан Сенатом.
На видео, опубликованном Трампом, изображена обложка американского еженедельного журнала Time, повествующая о том, что Трамп будет переизбран в 2020 году. И снова в 2024. И будет избираться каждых четыре года до конца времен.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019
При этом Трамп анонсировал, что публично прокомментирует ситуацию завтра в 12 часов (19 по киевскому времени).
“Я сделаю публичное заявление завтра в 12:00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны в обмане по импичменту!”, — написал он.
Напомним, 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным в препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.
- Как известно, поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа
- Накануне заседания в Сенате рейтинг президента США Дональда Трампа был самым высоким с момента его вступление в должность и составил 49 %.