Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Сената оправдать его по всем статьям импичмента шутливым видеороликом.

Соответствующий пост американский лидер опубликовал в Twitter вскоре после того, как был оправдан Сенатом.

На видео, опубликованном Трампом, изображена обложка американского еженедельного журнала Time, повествующая о том, что Трамп будет переизбран в 2020 году. И снова в 2024. И будет избираться каждых четыре года до конца времен.

При этом Трамп анонсировал, что публично прокомментирует ситуацию завтра в 12 часов (19 по киевскому времени).

“Я сделаю публичное заявление завтра в 12:00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны в обмане по импичменту!”, — написал он.

Напомним, 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным в препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.