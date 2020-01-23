Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Республиканец от штата Кентукки Рэнд Полл заявил, что поддержку президенту готовы выразить 45 республиканских сенаторов из 53. Еще 5 – 8 законодателей хотели бы услышать аргументы со стороны демократов, чтобы принять окончательное решение.

Он подчеркнул, что готов и дальше убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки, а также проголосовать за досрочное завершение процедуры импичмента и оправдание Трампа.

Как известно, у республиканцев 53 законодателя в Сенате. У демократов – 47 сенаторов.

Для досрочного завершения процедуры импичмента необходимо простое большинство голосов – 51.