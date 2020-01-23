Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
Республиканец от штата Кентукки Рэнд Полл заявил, что поддержку президенту готовы выразить 45 республиканских сенаторов из 53. Еще 5 – 8 законодателей хотели бы услышать аргументы со стороны демократов, чтобы принять окончательное решение.
Он подчеркнул, что готов и дальше убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки, а также проголосовать за досрочное завершение процедуры импичмента и оправдание Трампа.
Как известно, у республиканцев 53 законодателя в Сенате. У демократов – 47 сенаторов.
Для досрочного завершения процедуры импичмента необходимо простое большинство голосов – 51.
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