Об этом сообщает агенство Reuters.

28 января в Сенате закончился третий и последний день открытых споров при участии адвокатов Дональда Трампа в деле о его импичменте. Адвокатская группа заявила, что “пришло время с этим покончить” и призвала сенаторов отклонить обвинения и оправдать американского лидера.

Адвокаты американского лидера продолжают настаивать на том, что иное развитие событий будет “массовым вмешательством в выборы”.

“До выборов всего несколько месяцев. Американский народ имеет право выбирать своего президента. Отмена прошлых выборов (запланированных на 3 ноября — ред.) и массовое вмешательство в предстоящие выборы нанесут серьезный ущерб народу Соединенных Штатов и нашей великой стране. Сенат не может допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы призываем Сенат отклонить эти статьи импичмента”, — заявил адвокат Пэт Чиполлоне.

Подробнее о том, в чем обвиняется Трамп, как происходит процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте — читайте в материале.