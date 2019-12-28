Об этом сообщает The Des Moines Register
Байден заявил, что не собирается приходить для дачи показаний в Сенат по требованию судебной повестки. Политик отметил, что несмотря на свои заявления, повестку он так и не получил.
По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.
“Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны”, – сказал Байден.
Он отметил, что если добровольно придет в Сенат, чтобы давать показания, то тем самым даст только повод Трампу говорить об этом, а суть расследования не изменится.
Также Байден по-прежнему уверен, что несмотря на рейтинги, финансирование и социологические опросы, сумеет одержать победу над Трампом на всеобщих выборах президента США в 2020 году.
25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.
Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- Напомним, 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.