Экс-вице-президент США и нынешний главный оппонент американского лидера Дональда Трампа Джо Байден не будет давать показания в Сенате в деле об импичменте.

Об этом сообщает The Des Moines Register

Байден заявил, что не собирается приходить для дачи показаний в Сенат по требованию судебной повестки. Политик отметил, что несмотря на свои заявления, повестку он так и не получил.

По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.

“Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны”, – сказал Байден.

Он отметил, что если добровольно придет в Сенат, чтобы давать показания, то тем самым даст только повод Трампу говорить об этом, а суть расследования не изменится.

Также Байден по-прежнему уверен, что несмотря на рейтинги, финансирование и социологические опросы, сумеет одержать победу над Трампом на всеобщих выборах президента США в 2020 году.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.