Об этом он заявил в ходе первых сенатских слушаний по делу об импичменте.
Шифф подчеркнул, что новые свидетели, которые еще не давали публичные показания в деле об импичменте, имеют некоторую информацию, не озвученную ранее. Он уверен, что их показания имеют важную роль в деле о возможном импичменте, поскольку указывают на конкретные нарушения со стороны президента.
Он считает, что в резолюции, которую пытался утвердить Сенат, есть один существенный недостаток. Это тот факт, что порядок слушаний не предусматривал использование повесток для других свидетелей в деле об импичменте. Шифф заявил, что именно новые свидетели смогут предоставить существенные дополнительные доказательства.
Демократ апеллировал к тому, что президентское большинство в Сенате блокирует возможность американскому народу “узнать правду о виновности или невиновности главы Белого дома”.
По его словам, Трамп лично запретил некоторым из чиновников своей администрации давать показания, но у тех есть такое желание.
При этом, он назвал бывшего президентского советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
Также в числе возможных свидетелей он назвал партнера президентского адвоката Рудольфа Джулиани Лева Парнаса, у которого якобы есть документальные доказательства, которые поясняют некоторые действия и решения Трампа, а также его адвоката. Кроме этого, у Парнаса есть доказательства слов посла США в Евросоюзе Гордона Сондленла о том, что “все были в курсе” президентских планов в отношении задержки военной помощи Украине.
Еще Шифф призвал заслушать свидетельские показания исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвани, а также государственного секретаря Майка Помпео и других чиновников.
- О том, в чем обвиняется Трамп, как будет происходить процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте Трампа — читайте в материале.