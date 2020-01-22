"Менеджер по импичменту", глава комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф требует, чтобы в Сенате заслушали новых свидетелей.

Об этом он заявил в ходе первых сенатских слушаний по делу об импичменте.

Шифф подчеркнул, что новые свидетели, которые еще не давали публичные показания в деле об импичменте, имеют некоторую информацию, не озвученную ранее. Он уверен, что их показания имеют важную роль в деле о возможном импичменте, поскольку указывают на конкретные нарушения со стороны президента.

Он считает, что в резолюции, которую пытался утвердить Сенат, есть один существенный недостаток. Это тот факт, что порядок слушаний не предусматривал использование повесток для других свидетелей в деле об импичменте. Шифф заявил, что именно новые свидетели смогут предоставить существенные дополнительные доказательства.

Демократ апеллировал к тому, что президентское большинство в Сенате блокирует возможность американскому народу “узнать правду о виновности или невиновности главы Белого дома”.

По его словам, Трамп лично запретил некоторым из чиновников своей администрации давать показания, но у тех есть такое желание.

При этом, он назвал бывшего президентского советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Также в числе возможных свидетелей он назвал партнера президентского адвоката Рудольфа Джулиани Лева Парнаса, у которого якобы есть документальные доказательства, которые поясняют некоторые действия и решения Трампа, а также его адвоката. Кроме этого, у Парнаса есть доказательства слов посла США в Евросоюзе Гордона Сондленла о том, что “все были в курсе” президентских планов в отношении задержки военной помощи Украине.

Еще Шифф призвал заслушать свидетельские показания исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвани, а также государственного секретаря Майка Помпео и других чиновников.