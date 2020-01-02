Об этом сообщает американский телеканал ABC

Джулиани заявил, что он готов не просто дать показания, но сделать гораздо больше. Он отметил, что готов “перевернуть столы демократов, рассмотрев дело против них”.

” Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации. Я буду давать лекции. Я буду говорить о результатах. Или я сделаю то, что у меня получается лучше всего: сам возьмусь за это дело”, – сказал он.

Адвокат также выразил готовность представлять интересы президента США на этом процессе.

“Я не знаю, хватит ли у кого-нибудь смелости дать мне дело, но, если вы дадите мне дело, я буду говорить о нем, как о незаконном и выдуманном”, – добавил Джулиани.

Также у Джулиани спросили о поездке в Украину. Он отказался рассказывать детали, отметив лишь, что в нашей стране коррупция “огромных масштабов”.

Как известно, ранее сенатор Линдси Грэм призывал Джулиани рассказать судебному комитету о поездке в Украину, но перед тем убедиться, что он сам не стал жертвой “российской пропаганды”.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.