Об этом заявил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел.

Макконел сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января. Согласно процедуре, после этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США, который принимает присягу у сенаторов и будет председательствовать на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

“После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента – ред.) И направление своего юридического представителя. Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января – ред.)”, – заявил сенатор.


В Белом доме по этому поводу заявили, что рассмотрение дела пройдет за две недели, после чего последует голосование.

По словам инсайдера, в The Washington Post написали о том, что в Сенате ожидается “оправдание президента”.

“Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель”, – отметил чиновник в ответ на вопрос, будет ли выступать 4 февраля президент Трамп с обращением относительно состояния дел в стране, если процесс импичмента будет длиться до этого времени.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Это решение Палаты вводит в действие следующий этап импичмента — рассмотрение в Сенате, где большинство уже имеют однопартийцы Трампа — республиканцы. Им, во-первых, определяются так называемые “руководители импичмента” (impeachment managers) — то есть представители нижней палаты парламента США в Сенате, которые будут представлять обвинение против американского президента; и во-вторых, определяется, что статьи импичмента будут передавать в Сенат, чтобы там началось его рассмотрение.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

  • 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.