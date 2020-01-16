Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенате по сути начнется 21 января, а само голосование состоится приблизительно через две недели.

Об этом заявил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел.

Макконел сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января. Согласно процедуре, после этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США, который принимает присягу у сенаторов и будет председательствовать на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

“После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента – ред.) И направление своего юридического представителя. Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января – ред.)”, – заявил сенатор.

.@senatemajldr: “We just laid the groundwork that will structure the next several days… We’ve officially invited the Hse managers to come to the Sen. tmrw at 12… at 2pm, the Chief Justice will arrive & be sworn in by the president pro tempore” Watch – https://t.co/fxshQrpeNJ pic.twitter.com/LQEuWPWiRb — CSPAN (@cspan) 15 января 2020 г.



В Белом доме по этому поводу заявили, что рассмотрение дела пройдет за две недели, после чего последует голосование.

По словам инсайдера, в The Washington Post написали о том, что в Сенате ожидается “оправдание президента”.

“Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель”, – отметил чиновник в ответ на вопрос, будет ли выступать 4 февраля президент Трамп с обращением относительно состояния дел в стране, если процесс импичмента будет длиться до этого времени.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Это решение Палаты вводит в действие следующий этап импичмента — рассмотрение в Сенате, где большинство уже имеют однопартийцы Трампа — республиканцы. Им, во-первых, определяются так называемые “руководители импичмента” (impeachment managers) — то есть представители нижней палаты парламента США в Сенате, которые будут представлять обвинение против американского президента; и во-вторых, определяется, что статьи импичмента будут передавать в Сенат, чтобы там началось его рассмотрение.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.