Об этом заявил глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел.

Макконел сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января. Согласно процедуре, после этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США, который принимает присягу у сенаторов и будет председательствовать на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

“После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента – ред.) И направление своего юридического представителя. Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января – ред.)”, – заявил сенатор.

.@senatemajldr: “We just laid the groundwork that will structure the next several days… We’ve officially invited the Hse managers to come to the Sen. tmrw at 12… at 2pm, the Chief Justice will arrive & be sworn in by the president pro tempore”

Watch – https://t.co/fxshQrpeNJ pic.twitter.com/LQEuWPWiRb

— CSPAN (@cspan) 15 января 2020 г.