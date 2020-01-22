Об этом пишет The Hill.

Так, демократы предложили четыре поправки к резолюции, которые потребовали бы от администрации передачи документов. Они были отклонены 53 членами сената, в то же время, 47 сенаторов поддержали запрос демократической партии.

Документы, по словам лидера сенатского меньшинства Чарльза Шумера, касаются разговоров между президентом Трампом, высшими должностными лицами администрации и Украиной о задержке финансирования, которая в конечном итоге была предоставлена в сентябре.

Первая поправка запрашивала документы из Белого дома, касающиеся помощи Украине после 1 января 2019 года, включая звонки между Трампом и украинским правительством и любые сообщения между сотрудниками Белого дома о попытках провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Вторая поправка касалась документов Государственного департамента, в том числе сообщений о решении об оказании помощи Украине и документов, касающихся государственного секретаря Майка Помпео, бывшего специального представителя в Украине Курта Волкера, бывшего временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора и посла в Европейском Союзе Гордона Сондленда.

В то же время, третья поправка требовала от администрации передачи переписки Административно-бюджетного управления Белого дома (OMB), включая сообщений заместителя директора по национальной безопасности Майкла Даффи.

Сенат также отклонил поправку, которая требовала бы, чтобы, если одна сторона получает доказательства в протоколе, который не был включен в запрос об импичменте Палаты, то она должна предоставить противоположной стороне все полученные документы.